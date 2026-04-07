Carnevali in Ucraina per la conferenza internazionale sulle città riparative

Dal 8 al 10 aprile, la sindaca di Bergamo sarà presente a Chernivtsi, in Ucraina, per prendere parte alla conferenza internazionale “Città riparative: esperienza mondiale e opportunità per l’Ucraina”. L’evento riunisce esperti e rappresentanti di diverse nazioni per discutere di pratiche e strategie legate alla riparazione delle città colpite da conflitti e disastri. La partecipazione si inserisce in un’ottica di confronto e condivisione di esperienze nel settore urbano.

Dall’8 al 10 aprile, la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, sarà a Chernivtsi, in Ucraina, per partecipare alla conferenza internazionale interdisciplinare “Città riparative: esperienza mondiale e opportunità per l’Ucraina”. L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato da anni dal Comune per promuovere la giustizia riparativa come approccio culturale e amministrativo. L’obiettivo è favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche tra Bergamo e Chernivtsi e aprire nuove opportunità di collaborazione tra le due città. Durante la visita, Carnevali parteciperà alla conferenza e sarà impegnata in incontri istituzionali con il sindaco di Chernivtsi e il rettore dell’università ospitante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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