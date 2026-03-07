Ucraina missili e droni sulle città | 5 morti a Kharkiv

Nella notte, missili balistici e droni russi hanno colpito Kiev e altre città ucraine, tra cui Kharkiv. In questa città, cinque persone sono state uccise e dieci sono rimaste ferite. Le operazioni militari sono state confermate dalle autorità ucraine, che hanno riferito dei danni e delle vittime causate dagli attacchi. La situazione in diverse zone del paese rimane tesa e sotto osservazione.

(Adnkronos) – Missili balistici e droni russi hanno attaccato Kiev e altre città ucraine, tra cui Kharkiv, dove cinque persone sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite nella notte. Le prime esplosioni sono state udite nella capitale ucraina intorno all'1,30 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno 10 minuti dopo. "Le forze. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Ucraina, missili e droni russi su Kiev e Kharkiv Leggi anche: Ucraina, ancora missili e droni russi su Kiev e Kharkiv Ukraine’s War Has Reached Nearly 2 Million Casualties Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ucraina missili e droni sulle città 5.... Temi più discussi: I Paesi del Golfo rischiano di esaurire le scorte di missili intercettori. Allo studio i sistemi anti drone sviluppati dall’Ucraina; Missili balistici e droni One Way. Gli Stati Uniti in Iran testano in combattimento armi mai schierate prima; Le carte di Zelensky | Il Pentagono studia i droni ucraini per difendersi dagli Shahed iraniani; Droni dell'Iran, Rutte: enorme impatto su capacità della Russia in Ucraina. L'arsenale degli Shahed. Guerra Ucraina, raid russi con missili balistici e droni. Diverse esplosioni scuotono Kiev, 5 morti a KharkivMissili balistici e droni russi hanno attaccato Kiev e altre città ucraine, tra cui Kharkiv, dove cinque persone sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite nella notte. Le prime esplosioni sono ... ilmessaggero.it I Paesi del Golfo rischiano di esaurire le scorte di missili intercettori. Allo studio i sistemi anti drone sviluppati dall’UcrainaNegli anni di guerra contro la Russia Kiev ha messo in campo uno scudo multistrato con cui è riuscita a bloccare a costi contenuti gli sciami di droni, gli Shaled di fabbricazione iraniana che le so ... ilsole24ore.com Grandi applausi dell'Arena di Verona alla bandiera dell'Ucraina, durante la parata degli atleti. Come annunciato da diverso tempo, gli atleti ucraini non hanno sfilato durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi e la bandiera è stata portata dai volontari. - facebook.com facebook Iran Ucraina le guerre l'Europa Italia Trump la sinistra grazie @pdnetwork @PaoloGentiloni @giorgio_gori @guerini_lorenzo @LiaQuartapelle @nomfup Sensi @graziano_delrio @pierofassino @NonaMikhelidze @szampa56 @peppeprovenzano e tante ami x.com