Bergamo per l’Ucraina Carnevali | Chi può doni generatori la popolazione è stremata

Da bergamonews.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo si impegna ancora una volta a sostenere l’Ucraina. Mentre i combattimenti al fronte continuano, la città invita i cittadini a donare generatori, perché la popolazione ucraina, già provata dalla guerra, si trova ad affrontare una crisi sempre più dura. Carnevali invita tutti a fare la loro parte, sottolineando che chi può deve aiutare.

Bergamo. La Città dei Mille si mobilita a fianco del popolo ucraino che, mentre al fronte proseguono i combattimenti, il popolo ucraino si trova ad affrontare una nuova, durissima, emergenza. Il 16 gennaio il presidente Zelensky ha dichiarato lo stato di emergenza energetica: un’intera nazione si ritrova a combattere contro il gelo, il buio e la scarsità di risorse di prima necessità, come l’acqua potabile e l’elettricità. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha condiviso l’appello urgente del presidente del Comitato europeo delle Regioni e della presidenza del Gruppo di lavoro CoR sull’Ucraina.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

