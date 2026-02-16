Svelati il logo il manifesto e i bozzetti dei carri della 140esima edizione del Carnevale di Gambettola

Il Comune di Gambettola ha svelato il logo, il manifesto e i bozzetti dei carri del Carnevale 2026, a causa dell’attesa crescente tra gli organizzatori e i partecipanti. Domenica 15 febbraio, al teatro comunale, è stata annunciata ufficialmente l’immagine che accompagnerà questa edizione, che vedrà protagonisti carri decorati e sfilate colorate nelle strade del paese tra aprile.

Anche in questa 140esima edizione verrà dato grande spazio, sia nelle iniziative preparatorie sia durante le giornate delle sfilate, al tema dell'inclusione Il logo è stato selezionato attraverso il concorso promosso dall'associazione Gambettola Eventi in collaborazione con il liceo artistico musicale 'Canova' di Forlì. Presenti e premiati i tre finalisti: Emanuele Zavoli, Lucia Campogianni e la vincitrice Maya Pollini, autrice del logo che accompagnerà l'immagine ufficiale dell'edizione 2026. Con la presentazione del manifesto del Carnevale della Romagna 2026 è stato dato spazio alle associazioni dei carristi che operano all'interno della 'Bottega del Carnevale' di Gambettola.