Oggi si apre il torneo Masters 1000 di Montecarlo con l'esordio del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo affronta sul campo centrale Sebastian Baez in un match programmato dopo le 15. Alcaraz cerca di difendere il titolo vinto lo scorso anno nel Principato, in un appuntamento che vede la presenza di numerosi top player.

Carlos Alcaraz esordisce oggi, 7 aprile, al Masters 1000 di Montecarlo affrontando Sebastian Baez. Il numero 1 del mondo difende il titolo nel Principato in un match previsto dopo le 15 sul campo Centrale. L’argentino Baez arriva al secondo turno dopo aver superato Stan Wawrinka con un doppio 7-5. Per lo spagnolo di Murcia è l’occasione per resettare la stagione 2026, caratterizzata da 17 successi su 19 incontri totali, inclusi i trofei di Doha e dell’Australian Open. Il programma della giornata inizia alle 11 con Matteo Berrettini contro Roberto Bautista Agut. Seguirà poi l’incontro tra Jannik Sinner e Hugo Humbert, prima della sfida tra il numero 1 del mondo e l’avversario sudamericano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz sfida Baez a Montecarlo: in gioco il trono mondiale

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