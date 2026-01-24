La Vineria del Re, situata in piazza della Repubblica, ha registrato un fatturato annuo di circa 1,9 milioni di euro. Gestita da Davide Risoluti dal 2012, l’attività ha generato un utile di circa 30.000 euro. Questi dati evidenziano la solidità del locale nel panorama della ristorazione locale, mantenendo una stabilità economica nel tempo.

Vale quasi 1,9 milioni di euro il fatturato annuo della Vineria del Re, locale di piazza della Repubblica gestito dal 2012 da Davide Risoluti. Un numero che, letto isolatamente, potrebbe far pensare a margini elevati, ma che in realtà, una volta sottratti costi e imposte, restituisce un quadro diverso, molto più fragile secondo le parole dell’imprenditore. Quanto vale oggi lavorare in piazza della Repubblica? "Nel 2024 abbiamo chiuso con un fatturato di circa un milione e 900mila euro. L’utile è stato di poco superiore ai 110mila. Da quella cifra però vanno tolte le tasse e, se aggiungiamo il costo del nuovo dehors, che secondo i nostri calcoli equivale a circa 60mila euro l’anno visto che la concessione ha una durata quinquennale, alla fine restano poco più di 30mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I conti sul tavolo: "Incassi per 1,9 milioni. L’utile? 30mila euro"

Leggi anche: Ferrari, conti da pol position: utile a 382 milioni di euro e ricavi in crescita. Consegnate 3.401 auto

Leggi anche: Per Banca Ifis utile netto a 472,3 milioni nei primi nove mesi 2025. Approvato l’acconto sul dividendo pari a 1,2 euro per azione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: I conti sul tavolo: Incassi per 1,9 milioni. L’utile? 30mila euro; Banche, conto alla rovescia sui conti 2025: buy e dividendi al centro; Le colonne di piazza Costa sul tavolo del ministro Giuli; Ponte Stretto, Salvini nomina Ciucci commissario (dopo la bocciatura della Corte dei Conti).

I conti sul tavolo: Incassi per 1,9 milioni. L’utile? 30mila euroDavide Risoluti gestisce la Vineria del Re, che dovrà rifare il dehors Non si guadagna più come una volta. Nuove spese insostenibili. lanazione.it

Conti sanitari regionali, disavanzo in forte peggioramento: nel 2024 deficit oltre 2,5 miliardiIl quadro dei risultati d’esercizio del Servizio sanitario nazionale torna a farsi critico. Secondo i dati del Tavolo per la verifica degli adempimenti, nel periodo 2015-2024 il sistema sanitario regi ... quotidianosanita.it

Tavolo P.Chigi-Corte dei conti per i decreti attuativi della riforma. Incontro tra Mantovano e Carlino, 'clima di piena collaborazione' #ANSA x.com

IL COMMENTO Verì sulla relazione della Corte dei conti per la sanità: "I dati non sono recenti, sono precedenti al tavolo del luglio 2025" Il link - facebook.com facebook