Collo d' oca la sindaca | Per la famiglia saranno valutate tutte le soluzioni possibili

La sindaca di Latina ha dichiarato che verranno valutate tutte le soluzioni possibili per la famiglia che ha lasciato la propria casa al centro del “collo d’oca” di viale Le Corbusier. L’obiettivo è offrire un supporto adeguato, compatibile con le circostanze. La priorità è garantire assistenza e trovare una soluzione sostenibile, nel rispetto delle esigenze della famiglia e delle normative vigenti.

Per la famiglia che ieri ha lasciato la casetta al centro del "collo d'oca" di viale Le Corbusier a Latina "saranno valutate tutte le possibili forme di supporto compatibili con la situazione. I Servizi sociali restano a disposizione per accompagnare questo passaggio scrupolosamente e con la massima attenzione". Secondo la prima cittadina, "è stata una giornata particolarmente impegnativa e carica di apprensione. Ringrazio la Questura, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale per la delicata operazione che si è conclusa nel tardo pomeriggio in viale Le Corbusier. L'amministrazione comunale ha operato con la massima attenzione, con responsabilità e particolare sensibilità, garantendo la presenza dei Servizi sociali e di tutte le strutture competenti, affinché nessuno venisse lasciato solo in un momento delicato come questo.

"Collo d'oca" di viale Le Corbusier, via alle demolizioni dell'edificio al centro dell'areaA poche settimane dalla fine dei lavori, l’edificio al centro di viale Le Corbusier verrà demolito, eliminando il cosiddetto “collo d’oca”.

