Carenze carburante Aeroporti di Puglia | Tutti i voli sono operativi

All'aeroporto del Salento si sono registrate recenti criticità nel rifornimento di carburante. Aeroporti di Puglia ha comunque reso noto tramite una comunicazione ufficiale che tutti i voli continuano a essere operativi e che non ci sono problemi che possano influire sulle partenze o sugli arrivi. La situazione, secondo quanto dichiarato, non comporta alcuna interruzione delle attività dello scalo.

Dalle prime ore di questa mattina sarebbero in corso gli approvvigionamenti, senza disservizi o ritardi concreti per i passeggeri BRINDISI - Criticità sul rifornimento di carburante. Aeroporti di Puglia, con una nota ufficiale, ha informato che non sussiste attualmente alcuna criticità operativa presso lo scalo brindisino. “Le attività di approvvigionamento e rifornimento carburante si svolgono regolarmente e senza interruzioni, garantendo la piena operatività dello scalo - si legge -. In particolare, dalle prime ore di questa mattina è in corso l’approvvigionamento, a ulteriore conferma della continuità e dell’efficienza operativa”. “Tutti i voli in partenza e in arrivo stanno operando secondo la normale programmazione - prosegue la nota -, senza disservizi né ritardi riconducibili a problematiche di natura logistica o tecnica”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Aeroporti Puglia, emergenza carburante: voli regolari a Brindisi e Bari. Scongiurato (per ora) l'effetto "a secco"I tabelloni segnano "decollato" e il temuto blocco dei cieli pugliesi, per ora, non è avvenuto.

Crisi carburante, Aeroporti di Puglia: “Nessuna emergenza a Brindisi, ma non c’è certezza per il futuro dei voli”Dopo un avviso che segnalava carenza di carburante in diversi scali italiani gettando nel panico migliaia di viaggiatori che si sono spostati a...

Temi più discussi: Nessuna emergenza carburante all'aeroporto di Brindisi, arriva la smentita; Voli, l'aeroporto di Brindisi non ha più il carburante per gli aerei e altri due (Pescara e Reggio Calabria) introducono limitazioni; Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara; Altri aeroporti senza carburante, limiti anche Brindisi, Reggio Calabria e Pescara.

Aeroporto di Brindisi senza carburante, voli a rischio: razionamenti in sei aeroporti italianiBrindisi senza carburante per aerei fino al 7 aprile: razionamenti in diversi aeroporti italiani, mentre Aeroporti di Puglia rassicura sulla normalità dei rifornimenti. baritalianews.it

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Aeroporti di Puglia, 'scorta carburante a Brindisi ripristinata domani'. 'La situazione è sotto controllo, le forniture continuano regolarmente' #ANSA x.com