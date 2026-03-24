Alcuni cartelli con la scritta “benzina esaurita” iniziano a comparire in alcuni distributori sparsi per l’Italia e mettono in ansia i consumatori. L’aumento del costo del carburante, trascinato dall’aumento del costo del petrolio come conseguenza della guerra in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz, aveva già fatto salire l’allerta tra gli automobilisti, che adesso hanno cominciato a segnalare sui social le stazioni di servizio chiuse per mancanza di benzina e gasolio. Allerta per la benzina Uno scenario da anni ’70, quando la crisi petrolifera del 1973, provocata anche in quel caso dai conflitti in Medio Oriente, portò a un panorama di distributori di carburante a secco e, dove c’era, lunghe file alle stazioni di servizio, spingendo l’allora presidente del Consiglio Mariano Rumor a varare un piano di austerità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carburanti e benzina esauriti, cosa c'è dietro i cartelli nei distributori italiani e il caso accise

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