Caro carburanti benzina stabile ma il diesel torna a salire | i prezzi aggiornati

L’andamento dei prezzi dei carburanti si conferma variabile: la benzina si mantiene stabile, mentre il diesel registra un aumento, sia in modalità self service che al servito. Questa situazione riflette le tendenze attuali del mercato, influenzate da fattori internazionali e dalla domanda locale. Per gli automobilisti, è importante monitorare costantemente le variazioni per pianificare al meglio i propri acquisti.

Il caro carburanti continua a pesare sulle tasche degli automobilisti, con un quadro che resta disomogeneo: la benzina si mantiene stabile, mentre il diesel torna a salire, sia in modalità self service sia al servito. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, che fotografa l’andamento dei prezzi praticati su circa 20mila impianti in tutta Italia. Secondo i dati comunicati all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self si attesta a 1,636 euro al litro, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dal primo gennaio, le nuove norme sulla tassazione dei carburanti hanno modificato i prezzi al consumo: l’aumento delle accise sul diesel ha fatto salire il suo prezzo rispetto alla benzina. Con un valore di 1,666 contro 1,650, il gasolio è diventato più costoso, riflettendo l’effetto delle recenti variazioni fiscali introdotte dalla manovra economica.

