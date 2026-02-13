Milano-Cortina è corsa ai preservativi nel villaggio atleti | le scorte sono finite in tre giorni

A Milano-Cortina, le scorte di preservativi sono sparite in soli tre giorni, causando preoccupazione tra gli organizzatori. La causa è la forte richiesta degli atleti, che hanno esaurito rapidamente le scorte disponibili nel villaggio olimpico. La situazione ha sorpreso molti, considerando che inizialmente si temeva che i preservativi non avessero un ruolo importante durante le Olimpiadi. Un rappresentante dell'organizzazione ha confermato che le scorte sono state distribuite in fretta, lasciando il villaggio senza più disponibilità.

All'inizio la Sueddeutsche si preoccupava che i preservativi non fossero tra i protagonisti delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma così non è stato. Alla fine la distribuzione gratuita di preservativi agli atleti è stata un boom. Le scorte iniziali, già ridotte rispetto alle edizioni estive, sono terminate in pochi giorni. Lo racconta La Derniere Heute La distribuzione gratuita di preservativi agli atleti è una consuetudine consolidata nel mondo olimpico. E' stata introdotta già ai tempi delle Olimpiadi di Seul 1988 con l'obiettivo di promuovere la prevenzione e la salute sessuale. Anche durante i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 la tradizione è stata rispettata, ma con numeri che hanno presto mostrato i loro limiti. Finiti i preservativi per gli atleti al villaggio olimpico di Cortina: "Scorte esaurite in tre giorni, chissà quando ne arriveranno altri" I preservativi consegnati agli atleti al villaggio olimpico di Cortina, situato a Fiames, sono già terminati tutti, dopo soli tre giorni, a causa di una consegna più breve del previsto e di una maggiore richiesta da parte dei partecipanti. Al villaggio olimpico preservativi a disposizione degli atleti di Milano-Cortina Durante i Giochi invernali di Milano-Cortina, gli atleti non hanno trovato preservativi a disposizione come era successo a Parigi 2024.