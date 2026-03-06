Una banda criminale responsabile di numerose rapine ai distributori di carburante tra luglio e novembre 2025 nella provincia di Napoli è stata smantellata questa mattina. Le operazioni hanno coinvolto le aree di Somma Vesuviana, Acerra, Afragola e Pomigliano d'Arco. L’attività delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di alcuni sospetti e alla sequestro di materiale utilizzato per le rapine.

È stata sgominata questa mattina, venerdì 6 marzo, una banda criminale ritenuta responsabile di numerose rapine ai danni di esercizi commerciali, in particolare distributori di carburante, avvenute tra luglio e novembre 2025 nella provincia di Napoli. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, che hanno eseguito cinque arresti mentre per un sesto indagato è stato disposto il divieto di dimora e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tutte e sei le persone coinvolte sono gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine aggravate, furti, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e simulazione di reato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Colpi ai distributori di carburante tra Somma, Acerra, Afragola e Pomigliano: sgominata banda

