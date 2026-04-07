Cappuccetto e la nonna a Centrale Preneste Teatro

Il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 si terrà a Centrale Preneste Teatro, situato in via Alberto da Giussano, nel quartiere PignetoMalatesta di Roma. La rappresentazione, intitolata

Arriva da Empoli il prossimo spettacolo in programma per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro in via Alberto da Giussano, 58 a Roma (zona PignetoMalatesta). Appuntamento domenica 12 aprile, alle 16.30, con Cappuccetto e la nonna di Giallo Mare Minimal Teatro. Lo spettacolo è di Vania Pucci e Lucio Diana, con Vania Pucci e Adriana Zamboni. Una dolce nonnina nella sua casetta dal tetto rosso tra il gatto e i fiori, tra pentole e gomitoli di lana, vuole insegnare alla piccola Cappuccetto come difendersi dal lupo per diventare grande, perché la nonna lo sa che il lupo ci prova sempre, è stata anche lei una piccola Cappuccetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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