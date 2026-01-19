L' Orsetto Gioele a Centrale Preneste Teatro

L'Orsetto Gioele, produzione proveniente da Riccione, sarà il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026, ospitata da Centrale Preneste Teatro. L'evento si terrà in via Alberto da Giussano 58, nella zona PignetoMalatesta di Roma, offrendo uno spettacolo dedicato alle giovani generazioni. Un’occasione per vivere un momento di condivisione e di crescita tra bambini e famiglie, nel rispetto delle tradizioni teatrali.

Arriva da Riccione il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro in via Alberto da Giussano, 58 a Roma (zona PignetoMalatesta). Appuntamento domenica 25 gennaio alle 16.30 con “L’Orsetto Gioele” di Fratelli di Taglia. Teatro d’attore con pupazzi e videoproiezioni, lo spettacolo è di Daniele Dainelli e Giovanni Ferma, con Giovanni Ferma e la regia di Daniele Dainelli. Nel cuore di una tranquilla vita cittadina, il signor Gioacchino decide di intraprendere un viaggio verso la casina nel bosco che gli ha lasciato il misteriosamente scomparso nonno Bruno.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Belle Toaste a Centrale Preneste Teatro

"Il Canto dei giorni" a Centrale Preneste Teatro

Il Canto dei giorni torna a Centrale Preneste Teatro con una nuova tappa della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026, in vista del Natale. Domenica 21 dicembre alle ore 16, i bambini potranno immergersi in un evento ricco di magia e emozioni, anticipando le festività e vivendo un momento speciale dedicato alla loro fantasia e creatività.