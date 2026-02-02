Da Niscemi a Torino così la destra senza scrupoli sfrutta politicamente ogni tragedia del Paese

La destra politica in Italia approfitta di ogni tragedia per rafforzare le proprie posizioni. Da Niscemi a Torino, i commenti e le accuse si moltiplicano, spesso senza alcuna pietà. Questa volta, gli esponenti di destra e i loro sostenitori hanno accusato Elly Schlein di “speculare su Niscemi”, senza troppi scrupoli. La polemica si accende e le parole si rincorrono, mentre il dibattito pubblico resta acceso.

di Enza Plotino E’ stato detto dalle parti della destra e dai suoi megafoni di Stato che Elly Schlein “specula su Niscemi”. La segretaria del Pd, accorsa sul luogo della frana poche ore dopo l’accaduto, aveva chiesto al governo “di destinare un miliardo di euro che non verrà usato per infrastrutture inutili come il ponte sullo Stretto per dare sostegno alle aree colpite dal maltempo”. Una constatazione sulle responsabilità abbastanza chiare di chi governa la Sicilia da vent’anni e che ha il dovere verso la popolazione di quella cittadina in bilico sul baratro di far fronte, finalmente, al disastro annunciato e mai affrontato con progetti di recupero e finanziamenti dedicati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Marco Tarchi analizza il ruolo della destra nel cambiamento del Paese, sottolineando come spesso la popolazione sia soddisfatta dello status quo.

