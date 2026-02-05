Insediata cabina di regia per attuazione protocollo d’intesa per prevenzione caporalato

Questa mattina è stata insediata una cabina di regia a Brindisi per mettere in campo le misure del nuovo protocollo contro il caporalato. Le istituzioni locali, tra Prefettura e Procura, si sono riunite per coordinare le azioni di prevenzione e repressione dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro. L’obiettivo è rafforzare i controlli e intervenire più rapidamente contro chi sfrutta i lavoratori, soprattutto nelle campagne della provincia.

BRINDISI - A pochi giorni dalla sottoscrizione del "protocollo d'intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro nel territorio della provincia" tra la Prefettura di Brindisi, la Procura della Repubblica, la.

