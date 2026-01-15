Agricoltura sfruttamento e caporalato Siena e Grosseto varano la task force

Siena e Grosseto hanno istituito una task force per contrastare il lavoro irregolare e lo sfruttamento nel settore agricolo, con particolare attenzione al caporalato e alle condizioni dei migranti. L’obiettivo è rafforzare i controlli e promuovere pratiche più sostenibili e rispettose delle normative, garantendo tutela ai lavoratori e un'uniformità di azioni sul territorio. Un intervento importante per affrontare le criticità del settore agricolo locale e promuovere un modello di lavoro più equo.

di Laura Valdesi SIENA Uno per tutti, tutti per uno. Il motto degli spadaccini più celebrati di Francia, i Moschettieri, ben si attaglia alla terapia d'urto messa a punto contro il lavoro irregolare e lo sfruttamento di migranti in agricoltura. Negli oliveti e nelle vigne, nei campi della nostra provincia e di quella grossetana. Il motto, infatti, dà l'idea della squadra. Della forza d'urto che s'intende mettere in campo. Del patto di ferro siglato ieri dalle prefetture delle due province che – una grossa novità, la prima volta che accade – si sono ritrovate nel palazzo del governo di piazza Duomo per una strategia a quattro mani che freni il caporalato.

Task-force delle prefetture di Siena e Grosseto contro il caporalato - Una task force contro caporalato e sfruttamento in agricoltura della manodopera straniera - ansa.it

Caporalato, dal Sud una risposta concreta per riportare legalità e diritti nei campi. “Stop allo sfruttamento in agricoltura” - Dietro questo presidio concreto c’è un’iniziativa di sistema finanziata attraverso le politiche di coesione europee, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014- quotidiano.net

Il caporalato non è un’emergenza isolata né confinata a singoli territori. È un sistema radicato che attraversa l’agricoltura, l’industria e le filiere produttive più visibili del Made in Italy, fondato su sfruttamento, ricatti e violazione quotidiana dei diritti fondamentali. facebook

