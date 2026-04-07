Oggi e domani sono previsti due eventi ufficiali che coinvolgono figure pubbliche e istituzioni. Alle 15 si terranno i funerali di Roberto Arditti nella Chiesa di Sant'Ignazio in piazza Sant'Ignazio, mentre alle 16 si svolgerà il Forum annunciato dal direttore Daniele Capezzone. Questi appuntamenti si inseriscono in un quadro di tensioni internazionali e di scontri politici tra maggioranza e opposizione.

Tra l’ultimatum di Trump all’Iran e gli scambi di accuse tra maggioranza e opposizione, il direttore Daniele Capezzone ricorda due appuntamenti in programma domani mercoledì 8 aprile: alle 15 i funerali di Roberto Arditti nella Chiesa di Sant’Ignazio nella piazza omonima e alle 16.30 il Forum organizzato da Il Tempo a Palazzo Wedekind intitolato “Agenda Italia 2026”. Al convegno coordinato da Daniele Capezzone parteciperanno i nostri editorialisti Alessandro Bertoldi e Luigi Di Gregorio e gli onorevoli Francesco Filini (Fratelli d’Italia), Riccardo Molinari (Lega) e Giorgio Mulè (Forza Italia). Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capezzone tra oggi e domani: funerali di Arditti e Forum a Il Tempo

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