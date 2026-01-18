Dalla supercasta al giallo Ungari Capezzone | ecco Il Tempo di oggi e di domani

Il giornale di oggi analizza le questioni legate alla supercasta e alle sue implicazioni. In primo piano, un caso giudiziario che evidenzia le criticità del sistema. La magistrata sotto processo rappresenta un esempio delle sfide e delle tensioni che caratterizzano il panorama istituzionale attuale. Un approfondimento sulle dinamiche in atto e sulle possibili evoluzioni future.

II Tempo di oggi apre su un caso che fa emergere ancora una volta le distorsioni della supercasta. C'è una magistrata sotto processo. Ecco, il marito che è magistrato pure lui (di sorveglianza, per la precisioni) contatta il pubblico ministero titolare del fascicolo e si propone di fatto come tutor, dando la sua interpretazione dei fatti. Arriva a proporre addirittura di partecipare all'interrogatorio della moglie. La vicenda arriva davanti al CSM. Ebbene, come sarà finita? Ovviamente a tarallucci e vino, come sempre accade quando a essere giudicate sono le toghe. Ma il direttore Daniele Capezzone pone l'attenzione anche su un altro caso, ossia la ricostruzione che letteralmente riapre il caso della morte di Paolo Ungari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

