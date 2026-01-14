Occupazioni e stazioni è ora di un repulisti Capezzone è il Tempo di oggi e di domani

È giunto il momento di rivedere occupazioni e stazioni, affrontando i temi con chiarezza e responsabilità. Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, analizza le sfide attuali e propone soluzioni concrete sulla sicurezza. In questo spazio, si propone un dialogo sobrio e informativo, volto a favorire una comprensione approfondita delle questioni, senza inutili sensationalismi, per un confronto equilibrato e costruttivo.

È l'ora di un repulisti. Il direttore Daniele Capezzone illustra Il Tempo di oggi con e le nostre proposte sulla sicurezza. Apprezziamo molto le cose che sta facendo il governo, il ministro Piantedosi, ma suggeriamo in modo incoraggiante due cose forti su sgomberi e stazioni. Operazioni shock, simboliche, forti, che diano davvero la sensazione di volta pagina. E ancora tante notizie e approfondimenti dal referendum sulla giustizia alle sentenze pazze. Il tutto quando manca pochissimo alla fine delle fferte con prezzi speciali per i nostri abbonamenti. Buona visione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

