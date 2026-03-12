Atto di indirizzo 2026 il MIM punta sul welfare per docenti e ATA | polizza sanitaria integrativa Carta Docente estesa anche ai precari e nuovi aumenti contrattuali

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha presentato l'atto di indirizzo per il 2026, in cui si sottolinea l'importanza di migliorare il benessere di docenti e personale ATA attraverso una polizza sanitaria integrativa e l'estensione della Carta Docente ai precari. Sono inoltre previsti nuovi aumenti contrattuali per il personale scolastico, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di welfare nel settore.

L'Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2026 del Ministero dell'istruzione e del merito colloca al primo posto tra le priorità politiche la valorizzazione del personale scolastico, con un rafforzamento strutturale del piano del welfare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta docente, Valditara: "Sarà estesa anche ai precari e al personale educativo. In prospettiva anche agli ATA".

Sconti e agevolazioni docenti e ATA: dai trasporti (anche con Carta docente) all'assicurazione sanitaria e copertura infortuni, dagli alimentari all'abbigliamento. Il piano Welfare in dettaglio

