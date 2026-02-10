Panfilo Fondazione Msd | Per parlare ai giovani di salute servono linguaggi nuovi

La Fondazione Msd ha lanciato il progetto CAREmotions due anni fa. L’obiettivo è usare un linguaggio più vicino ai giovani per parlare di salute mentale, stili di vita e prevenzione. Un modo per avvicinare i ragazzi a temi importanti, spesso trattati in modo troppo formale o distante. Panfilo, uno dei responsabili, spiega che servono parole nuove e più dirette per coinvolgere davvero i giovani.

"Fondazione Msd ha deciso di avviare il progetto CAREmotions 2 anni fa, quando abbiamo capito che era necessario adottare un linguaggio innovativo per comunicare con i giovani di temi quali la salute mentale, i corretti stili di vita e la prevenzione. Nessuno è più innovativo dei giovani", soprattutto quando si tratta di "parlare ad altri giovani. Lavorando insieme a esperti di cinema e alla Nuova Accademia di Belle Arti (Naba), abbiamo deciso di utilizzare quindi lo strumento del video per comunicare alle nuove generazioni la necessità di avere corretti stili di vita e superare i problemi di salute attraverso la propria decisione per cambiare il futuro".

Un nuovo modo di parlare di salute. Immagini, linguaggi e sensibilità che nascono dall'incontro tra Fondazione MSD e NABA. Un modo inedito di parlare di prevenzione a tavola.