La classifica delle peggiori compagnie aeree europee del 2025 vede Wizz Air in terza posizione, mentre Ryanair scende dal podio. I passeggeri non si accontentano più di un volo senza problemi: ritardi, cancellazioni e servizi scadenti influenzano le scelte. Le opinioni sui voli cambiano e molte persone preferiscono ora compagnie più affidabili, anche se spesso più costose.

Il viaggio non è fatto solo di soggiorno: anche l’esperienza in volo può fare la differenza tra una vacanza perfetta e una un po’ meno. Perciò la classifica di AirAdvisor può essere utile per chi è in procinto di partire, anche se è bene precisare – come fa la piattaforma stessa – che queste compagnie uscite un po’ malconce dall’analisi non sono davvero malmesse né sono insicure (tutt’altro!): hanno degli innegabili punti di forza, ma pure qualche pecca che ne limita l’apprezzamento generale. Di fatto, spesso i vettori con un punteggio inferiore hanno comunque buoni risultati nell’ambito dei 9 criteri su cui AirAdvisor si è basata fondamentalmente per stilare la sua classifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La classifica delle peggiori compagnie aeree europee del 2025: Wizz Air al terzo posto, Ryanair giù dal podio

Approfondimenti su compagnie aeree europee

Ecco la classifica delle dieci compagnie aeree più sicure al mondo secondo AirlineRating.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su compagnie aeree europee

Argomenti discussi: Biscotti per la colazione: questi sono i due frollini risultati con più acrilammide nel test del Salvagente; Azione nei territori, nasce il format per riportare la politica tra le persone: il primo incontro a Manoppello; Autonomia auto elettriche: quanto incide il freddo sulla performance delle batterie?; The Beatles: i migliori e peggiori dischi solisti di Lennon, McCartney, Harrison e Starr secondo UCR.

Quante ore passiamo nel traffico? La classifica delle città dove si perde più tempo alla guidaQuella dell'Inrix Global Traffic Scorecard è una classifica fuori dal comune dove essere al primo posto è assolutamente negativo. Perchè fornisce dati sui trasporti raccolti nell'arco di tre anni per ... corriere.it

Quali sono i posti migliori e peggiori per assumere in Europa?Danimarca e Svizzera guidano la classifica dei migliori Paesi europei per assumere e investire. Germania, Regno Unito, Francia e Italia tra opportunità e criticità secondo il Conference Board View on ... msn.com

Quando la #primavera colora le città, ogni viaggio ha un sapore speciale… soprattutto con le offerte @wizzair su tante mete europee x.com

Wizz Air pubblica il terzo trimestre 2026 Wizz Air Holdings Plc ("Wizz Air", "la Società" o "il Gruppo"), la compagnia aerea europea più efficiente in termini di emissioni1, pubblica oggi i risultati non certificati per il trimestre conclusosi il 31 dicembre 2025 ("terzo t - facebook.com facebook