A Reggio Emilia si è verificato un episodio insolito lungo Viale dei Mille, dove un uomo ha corso senza vestiti nel traffico, saltando su diverse automobili. La scena ha provocato paura e sconcerto tra i passanti, che hanno assistito a una situazione fuori dal comune. Sono stati chiamati le forze dell’ordine per gestire l’accaduto e mettere fine al caos.

Panico a Reggio Emilia, dove sconcerto e paura l’hanno fatto da padroni in Viale dei Mille, coi passanti chiamati ad assistere a una scena a dir poco surreale: un uomo che fa jogging completamente nudo. E allora dimenticate le tranquille sgambate al parco, o le maratone cittadine in tenuta tecnica. A giudicare dalla vicenda piovuta a bomba sui social (dove il video della performance dello straniero è al limite della viralità), la nuova frontiera del benessere psicofisico – si fa per dire, è ovvio – sembra essere il “ naked jogging “. E con tanto di immancabile contorno di vandalismo. E allora veniamo ai fatti. Panico in strada a Reggio Emilia: la corsa dell’immigrato nudo che salta sulle auto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Choc a Reggio Emilia, immigrato corre nudo nel traffico e salta sulle auto come mamma l’ha fatto. Caos e panico in strada (video)

Articoli correlati

Uomo nudo corre in strada e si sdraia sulle auto in transito: caos in strada a Reggio Emilia, il videoLa singolare scena nella zona ospedaliera dove i passanti si sono trovati davanti all'uomo completamente nudo che ha iniziato a salire sulle auto in...

Corre nudo per strada e sale sulle auto danneggiandole: fermato dalla polizia locale e sottoposto a Tso a Reggio EmiliaUn uomo completamente nudo si è messo a correre in circonvallazione a Reggio Emilia, salendo sulle auto in transito e danneggiando il lunotto di...

Contenuti utili per approfondire Reggio Emilia

Temi più discussi: Aggredita e morsa da un pitbull: si salva salendo su un’auto aperta; Bibbiano bis, il giallo del testimone al telefono durante il verbale; Serie B, il Venezia allunga battendo il Padova. Monza e Palermo frenano. Ashley Cole parte male col Cesena; Molesta una 16enne sul bus. Poi qualcuno spruzza lo spray. L’autista: Sale spesso ubriaco.

Giorgia Meloni decapitata a Reggio Emilia/ Il video choc della ghigliottina al carnevale popolareCarnevale choc a Reggio Emilia: tra le installazioni anche una ghigliottina per tagliare la testa ai potenti della terra, tra i quali Giorgia Meloni Ha fatto immediatamente il giro del web la ... ilsussidiario.net

Giorgia Meloni ‘decapitata’ con la ghigliottina: choc al Carnevale Popolare di Reggio EmiliaNulla di strano, anzi, sabato all’apprezzato Carnevale popolare. Ma poi è spuntata una ghigliottina: sono venute giù una dopo l’altra tutte le teste dei leader internazionali più controversi. Orban, ... ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, fa jogging nudo e sale sulle auto: fermato #uomonudo x.com

Momenti decisamente fuori dall’ordinario a Reggio Emilia - facebook.com facebook