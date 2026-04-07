Caos ferroviario in Molise | smottamento blocca la linea Adriatica

Un cedimento del terreno si è verificato in località Petacciato, nel territorio di Campobasso, causando l’interruzione della linea ferroviaria Adriatica tra le stazioni di Termoli e Vasto-San Salvo. L’incidente ha provocato l’interruzione del traffico ferroviario sulla tratta interessata. Le autorità stanno monitorando la situazione e non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause del cedimento o sui tempi di ripristino.

Un cedimento del terreno in località Petacciato, nel territorio di Campobasso, ha bloccato il traffico ferroviario tra le stazioni di Termoli e Vasto-San Salvo. L’evento ha interrotto l’asse della linea Adriatica, rendendo attualmente impossibile per Trenitalia stabilire quando i binari torneranno operativi. Sul sito del dissesto sono già intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, impegnati a osservare come si evolve lo smottamento. La gravità dell’evento costringe a una riorganizzazione immediata dei flussi di trasporto lungo la costa orientale. Il piano di emergenza per i passeggeri. I viaggiatori che si spostano da Nord vedono i propri treni a lunga percorrenza limitati o con partenza originaria da Pescara e Ancona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos ferroviario in Molise: smottamento blocca la linea Adriatica Frana di Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: “Italia divisa in due”Il riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise. Frana in Molise, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea AdriaticaTreni soppressi tra Termoli e Montenero di Bisaccia in via precauzionale per le opportune verifiche a seguito di un movimento franoso Trenitalia... Temi più discussi: Riapre il casello di Termoli, riprende la circolazione sulla linea ferroviaria adriatica; Maltempo in Abruzzo, caos treni: linea Pescara-Termoli paralizzata, disagi per migliaia di pendolari; Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria; Il maltempo divide l’Italia lungo la dorsale Adriatica. Frana di Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: Italia divisa in dueIl riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise. A Fanpage.it il presidente dei geologi spiega: Frana tra le più grandi d’Europa, troppo estesa per ... fanpage.it Caos sulla linea ferroviaria adriaticaIl terreno si è smosso sotto ai binari, che si sono deformati di alcuni centimetri. Ore di grandi disagi con centinaia di persone in attesa alla stazione di Termoli, come a Vasto e Foggia ... rainews.it Una frana in Molise spacca in due l'Italia: autostrada chiusa e caos ferroviario. Nella foto la stazione di Lecce con i tanti passeggeri di ritorno al Nord fermi e in attesa di indicazioni. L'articolo al primo commento - facebook.com facebook Frana di Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: “Italia divisa in due” x.com