A1 Milano-Napoli stanotte chiuso il tratto tra Frosinone e Ferentino verso Roma Tutte le informazioni

Stanotte la A1 Milano-Napoli sarà chiusa tra Frosinone e Ferentino in direzione Roma. Autostrade per l’Italia ha deciso di bloccare il traffico per svolgere lavori di pavimentazione urgenti. Chi si mette in viaggio in queste ore dovrà quindi trovare percorsi alternativi. La chiusura interessa un tratto importante dell’autostrada, e ci si aspetta un aumento del traffico sulle strade alternative.

Attenzione per chi si mette in viaggio questa notte lungo l'Autostrada del Sole. Autostrade per l'Italia comunica che, per consentire urgenti lavori di pavimentazione, sarà interdetto al traffico un tratto nevralgico della A1 Milano-Napoli in territorio ciociaro.

