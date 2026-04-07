Cantieri infiniti e scontro politico | Scurria accusa dalla conferenza replica indiretta di De Luca | Sciacallaggio

Durante una conferenza, il candidato sindaco ha criticato la gestione dei lavori pubblici nella città, parlando di cantieri che durano troppo a lungo e causando disagi ai cittadini. In risposta, il governatore regionale ha definito le accuse come uno sciacallaggio e ha replicato indirettamente alle dichiarazioni, evidenziando il suo punto di vista sulla situazione amministrativa e sui ritardi nei progetti in corso.

Nel suo intervento, Scurria ricostruisce un quadro critico che coinvolge alcune delle principali opere cittadine: dagli ex Silos Granai alla linea del tram, passando per i lavori a Torre Faro e fino al porto di Tremestieri, ancora incompiuto. Secondo il candidato, si tratterebbe di un sistema di interventi segnato da rallentamenti strutturali e da una gestione complessiva giudicata non all’altezza. Un’attenzione specifica viene riservata agli ex Silos, dove il candidato evidenzia le criticità legate all’intervento e richiama anche gli effetti della diffida degli ambientalisti, che avrebbe inciso sull’andamento del cantiere. A questo si... 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Capitale del Mare, scontro politico a Fiumicino: Petrillo accusa, Costa replica Laboratorio Scalo, scontro politico a Frosinone: la Lega accusa, il Partito Democratico replicaIl consigliere Dino Iannarilli parla di svolta politica del comitato dopo il congresso Dem, ma il PD chiarisce: Anselmo Pizzutelli presente solo in... Temi più discussi: Ponte sullo Stretto, lo scontro infinito: per Salini è un'opera irrinunciabile, Fava attacca Bianco e critica i costi; Via Cintia, scontro sui lampioni, opposizione: Poche luci e molte ombre; Alessandria | aggressione innesca scontro su sicurezza e promesse mancate. Messina, Scurria: la città dei cantieri infiniti, c’è tanta approssimazioneSugli ex Silos arriva lo stop alle demolizioni: la nota degli ambientalisti è dell’1 aprile, non di un anno e mezzo fa come sostenuto da Basile nel corso del recente confronto televisivo. L’imprepara ... strettoweb.com Scurria: La città dei cantieri infiniti, quanta approssimazioneIl candidato del centrodestra cita la demolizione degli ex Silos, la linea tranviaria, Torre Faro e il porto di Tremestieri ... tempostretto.it SALERNO, VIA IRNO SULL'ORLO DEL COLLASSO: TRA CANTIERI INFINITI E DISCARICHE ABUSIVE La situazione a Brignano è diventata insostenibile. Il cantiere per l'abolizione del passaggio a livello di via Fratelli Magnone sta portando alla luce mol - facebook.com facebook