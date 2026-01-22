Capitale del Mare scontro politico a Fiumicino | Petrillo accusa Costa replica

A Fiumicino, il ritiro del Comune dalla candidatura a Capitale del Mare ha generato un acceso confronto tra le forze politiche. Petrillo ha dichiarato la propria posizione, mentre Costa ha risposto alle sue accuse. La vicenda evidenzia le tensioni interne alla politica locale e il dibattito sulla strategia futura della città.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Il ritiro del Comune di Fiumicino dalla candidatura a Capitale del Mare continua a far discutere e accende lo scontro politico in Consiglio comunale. Al centro della polemica le parole del consigliere Angelo Petrillo, capogruppo della Lista Civica Ezio, che definisce la decisione dell’amministrazione non come un atto di responsabilità istituzionale, ma come la “certificazione di un fallimento politico e amministrativo”. Secondo Petrillo, l’epilogo era “ prevedibile ” e frutto di ritardi, improvvisazione e assenza di visione. Il consigliere ricostruisce la tempistica del bando, pubblicato il 22 novembre, sottolineando come Gaeta abbia lavorato fin da subito a una candidatura strutturata, coinvolgendo la Regione Lazio, due province, le città metropolitane di Roma e Napoli e diciannove comuni, con una progettualità pubblica e privata che supera i 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Fiumicino si candida a Capitale Italiana del Mare 2026Il Comune di Fiumicino ha annunciato la candidatura per il titolo di Capitale italiana del mare 2026.

Fiumicino Capitale Italiana del Mare 2026: prorogata la manifestazione d’interesseIl Comune di Fiumicino ha annunciato la proroga della manifestazione di interesse per la candidatura a Capitale italiana del mare 2026.

Argomenti discussi: Capitale del Mare, Gaeta contro Sperlonga: la solita sfida tra vicini di casa; Candidatura di Scicli Capitale del Mare 2026, i portatori di interesse a confronto con l'amministrazione - Radio RTM Modica; Capitale Italiana del Mare, derby a sorpresa tra Gaeta e Sperlonga.

