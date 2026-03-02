Lavori in autostrada chiuso il casello di Caserta Sud
Nella notte, il casello di Caserta Sud, che serve l’ingresso alla stazione ferroviaria di Caserta, rimarrà chiuso al traffico. Si tratta di un intervento di lavori in autostrada che coinvolge questo punto di accesso. La chiusura durerà per tutta la notte e interesserà chi si deve mettere in viaggio in quelle ore.
L'ingresso alla stazione ferroviaria di Caserta, ovvero il casello di Caserta Sud, sarà chiuso per una notte.Sul Ramo di allacciamento A1Caserta Centro (R8), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21 di giovedì 5 alle 6 di venerdì 6 marzo, sarà chiusa la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Autostrada A14, lavori di manutenzione: chiuso per una notte il casello di Rimini SudSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di lunedì 9 alle 5 di martedì 10...
