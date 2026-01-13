Attenzione alla nuova truffa della ballerina su Whatsapp | la foto da riconoscere e i rischi che si corrono

È in circolazione su WhatsApp una nuova truffa nota come

Dopo il curriculum fake e il codice a sei cifre, su WhatsApp circola la truffa della ballerina. L’ultimo attacco informatico infetta l’account tramite un link apparentemente innocuo. Come riporta Geopop, il copione è sempre lo stesso e consiste nello smishing (la crasi delle parole “sms” e “phishing”). Un contatto che abbiamo già salvato in rubrica, quindi un mittente che riteniamo affidabile, ci invia il messaggio in cui si vede una giovane ballerina con un body nero. La didascalia esorta a votare per Federica – presentata come la figlia di un’amica della persona che invia il link – affinché la ragazza possa vincere una ricca borsa di studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

