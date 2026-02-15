A causa dei lavori di ristrutturazione a Palazzo Campana, piazza Dante sarà sgomberata la prossima settimana, poiché si procede con lo smontaggio della gru che blocca l’area da mesi. Il Comune di Osimo ha coordinato con l’Istituto Campana per completare le operazioni e ripristinare la viabilità nel cuore della città. La gru, posizionata vicino alla facciata storica, sarà rimossa per permettere l’avvio delle ultime fasi di rinnovamento del palazzo.

Grazie all’interlocuzione tra Comune di Osimo e Istituto Campana per l’istruzione permanente, la prossima settimana sarà smontato il cantiere che occupa piazza Dante per la ristrutturazione del palazzo in pieno centro. A seguito della risoluzione del contratto tra l’Istituto Campana e la ditta vincitrice dell’appalto, il cantiere non ha più alcun titolo per restare e, quindi, la ditta è stata invitata a smobilitare. I lavori partiranno domani e dureranno fino a venerdì (pausa giovedì per il mercato settimanale) per lo smontaggio del cantiere. In quei giorni verrà istituito il divieto di transito e quello di sosta con rimozione forzata in piazza Dante ma anche il senso unico regolato a vista in via Campana nel tratto compreso tra via Pompeiana e piazza Dante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Dante, si smonta la gru per i lavori a Palazzo Campana

