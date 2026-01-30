La piccola frazione di Pereto celebra la festa della Beata Agnese e la tradizione della sorgente d' acqua

La frazione di Pereto, in provincia di Rieti, si prepara a celebrare la festa della Beata Agnese. La comunità si riunisce in chiesa, dove sono conservati i resti della santa, per un rito che si ripete ogni anno. Oltre alla celebrazione religiosa, i abitanti ricordano anche la tradizione della sorgente d'acqua, simbolo di questa frazione. La festa richiama residenti e visitatori che vogliono onorare la santa e riscoprire le radici del luogo.

Sabato 31 gennaio, per permettere una maggiore partecipazione ci sarà la festa, che cadrebbe però il 28 gennaio, giorno dell’antica festa liturgica Festa per la comunità di Pereto di Verghereto, piccola frazione che si trova appena sopra il fiume Para, che celebra la festa di Beata Agnese, della quale ha il privilegio di conservarne in chiesa i resti mortali. Sabato 31 gennaio, per permettere una maggiore partecipazione ci sarà la festa, che cadrebbe però il 28 gennaio, giorno dell’antica festa liturgica. Alle ore 10.30 si terrà la Messa celebrata dal nuovo parroco; terrà l’omelia, narrando e attualizzando la vita della Beata, don Daniele Bosi che condurrà all’organo anche i canti rituali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Pereto Verghereto Tra religiosità, storia e tradizione: Venezia celebra la Festa della Madonna della Salute Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pereto Verghereto Argomenti discussi: Blog | Giorgia Ascari, la designer di caschi che vive in un paese di 8 abitanti - Alley Oop; Magione, completata la riqualificazione del piccolo centro di Vallupina; Straccis. Chiesa a nuovo, al via interventi di restauro; Cellore, un angolo di mondo. Eolie, Ginostra avrà la scuola elementare più piccola d’Europa: una sola alunna in classeGinostra, minuscola frazione di Lipari affacciata sul mare di Stromboli, si prepara a scrivere una pagina unica nel panorama scolastico ... 98zero.com La scuola elementare più piccola d'Italia: c'è una sola alunnaSi trova a Ginostra, alle Eolie. L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha dato l'ok all'istituzione del plesso scolastico nel piccolo abitato sul mare con 30 abitanti ... today.it O Dio, che hai glorificato la beata Agnese con la corona della verginità e del martirio, donaci di superare con forza ogni male, per raggiungere la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.