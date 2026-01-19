San Valentino tra castelli a lume di candela

San Valentino tra castelli a lume di candela offre un'esperienza unica di intimità e scoperta. Tra antiche mura e atmosfere suggestive, si possono decifrare codici medievali per aprire un cryptex, accompagnati da un calice di vino. Un'occasione per condividere momenti autentici in un contesto storico, tra giochi di enigmi e atmosfere romantiche, in un ambiente che stimola la complicità e il dialogo.

Il Gusto dell'Amore - Il Gusto del Tempo: è un San Valentino avvolgente e coinvolgente al Castello di Rivalta (PC) nel circuito Castelli del Ducato. Molte le esperienze speciali in programma San Valentino a lume di candela – 14 e 15 febbraio, ore 18:

