San Valentino tra castelli a lume di candela
San Valentino tra castelli a lume di candela offre un'esperienza unica di intimità e scoperta. Tra antiche mura e atmosfere suggestive, si possono decifrare codici medievali per aprire un cryptex, accompagnati da un calice di vino. Un'occasione per condividere momenti autentici in un contesto storico, tra giochi di enigmi e atmosfere romantiche, in un ambiente che stimola la complicità e il dialogo.
Decifrare codici medievali per aprire un cryptex mentre si sorseggia vino tra le mura di un castello. Passeggiare al tramonto guidando un asino. Sfidare la dolce metà in un quiz d'amore durante una cena romantica. Con Visit Emilia, la Terra dello Slow Mix tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, San.
Il Gusto dell’Amore - Il Gusto del Tempo: è un San Valentino avvolgente e coinvolgente al Castello di Rivalta (PC) nel circuito Castelli del Ducato. Molte le esperienze speciali in programma San Valentino a lume di candela – 14 e 15 febbraio, ore 18: - facebook.com facebook
