I mascara continuano a essere tra i prodotti più richiesti nel mondo del trucco, indipendentemente dall’età. Le nuove formulazioni, anche trasparenti, offrono opzioni diverse da provare e sperimentare. Con una sola passata, è possibile ottenere ciglia più lunghe e definite, creando uno sguardo più aperto e attraente. La loro versatilità li rende un elemento imprescindibile per molte persone, giorno dopo giorno.

I mascara restano fra i must have in ogni beautycase: i nuovi prodotti puntano ad effetti "fairy lashes" ma anche ad effetti trattamento, con formulazioni trasparenti e smart. Le novità I mascara sono gli alleati immancabili di ogni beauty case, con vendite in costante crescita. Basta una sola passata per trasformare lo sguardo: ciglia più ampie, aperte e perfettamente incurvate, per un effetto subito magnetico e sognante. E se si parla di trend, questa stagione incorona le fairy lashes come ultima ossessione beauty, mentre il mascara trasparente si conquista il titolo di nuovo "mai più senza" della primavera: leggero, luminoso, semplicemente irresistibile.

© Iodonna.it - Neri, ma non solo, i mascara sono il pezzo make up su cui investire ad ogni età. Le nuove formule (anche trasparenti) da provare

Il mascara all-in-one EYES WOW SHOT si tinge di Midnight Blue È arrivata una nuovissima shade blu notte, profonda e sorprendente Eyes WOW Shot è sempre lui, il mascara che fa tutto: volumizza, definisce, allunga e incurva, per un effetto WOW imme - facebook.com facebook