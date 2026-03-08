Il piccolo borgo del Medioevo

Monteriggioni è un borgo medievale situato sulla collina vicino a Siena. La sua cinta muraria integra torri e porte che risalgono al XIII secolo. Le mura racchiudono un’area compatta e ben conservata, con edifici storici e strade strette. La presenza di un castello al centro del borgo è evidente anche dall’esterno. La struttura si presenta come un esempio di insediamento fortificato dell’epoca.

Monteriggioni, un piccolo borgo fortificato a pochi chilometri da Siena, appare all'improvviso sulla collina come una visione. Una corona di mura perfettamente conservate, punteggiata da quattordici torri che sembrano ancora vigilare sulla campagna circostante, ci catapultano nel Medioevo, come se i tempi moderni non fossero mai arrivati. È l'aver ottenuto il marchio di qualità Bandiera Arancione del Touring Club che ci riporta ai nostri tempi, per il resto ci si aspetterebbe di veder spuntare da un vicolo una dama in abiti di velluto. Fondato nel 1213 dalla Repubblica di Siena come avamposto difensivo contro Firenze, Monteriggioni è uno dei rari esempi di architettura militare medievale giunti fino a noi quasi intatti.