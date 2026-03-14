il mito di sherlock holmes il raduno dei massimi esperti con la sfida a colpi di deduzioni

Un raduno di appassionati e esperti si svolge nel centro città, dove alcuni indossano mantelle e cappelli da caccia, e si muovono con attenzione, impugnando spesso lenti d’ingrandimento. Durante l’evento, si svolge una sfida tra partecipanti, che cercano di risolvere enigmi e puzzle legati al mondo di Sherlock Holmes, dimostrando le proprie capacità deduttive in un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Prepariamoci a vedere persone in mantellina e cappello da caccia, che si aggirano per il centro magari impugnando una lente d’ingrandimento, come se andassero a caccia di indizi per risolvere l’ennesimo caso che sembra irrisolvibile. Sono loro, i membri dell’associazione " Uno studio in Holmes ", che riunisce appassionati del celebre detective nato dalla penna di sir Arthur Conan Doyle. Si tratta di un’associazione riconosciuta dalla Sherlock Holmes Society di Londra, ed è attualmente la più conosciuta e attiva in Italia. Il luogo dell’appuntamento per il loro raduno nazionale quest’anno sarà la galleria antiquaria Cantore in via Farini, i giorni saranno venerdì 20 e sabato 21 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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