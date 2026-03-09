Referendum giustizia | esperti spiegano il voto a Campi

A Campi Salentina si svolgeranno due giorni di dibattito aperto e indipendente dedicato a spiegare le implicazioni del referendum sulla giustizia. Durante l’evento, esperti e cittadini si confronteranno su temi legati alla riforma e alle sue possibili conseguenze, offrendo informazioni chiare e dettagliate. L’obiettivo è fornire un approfondimento diretto e trasparente su un argomento di attualità.

Due giorni di dibattito aperto e indipendente si terranno a Campi Salentina per chiarire le implicazioni del referendum sulla giustizia. L'iniziativa, promossa da un comitato civico neutrale, prevede incontri tecnici il 12 e il 13 marzo presso l'aula Don Pietro Serio della Casa Comunale Thomas. Nel cuore del Nord Salento, la comunità si prepara ad affrontare una questione che tocca le fondamenta dello Stato di diritto. Non si tratta di un semplice evento politico, ma di uno sforzo collettivo per fornire ai cittadini gli strumenti necessari per scegliere con piena consapevolezza. La partecipazione trasversale è garantita dalla presenza istituzionale del Sindaco Alfredo Fina e del Consigliere Gabriele Guerrieri, a testimonianza dell'importanza che il tema riveste per l'intera area geografica.