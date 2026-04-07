Campobazar a Campobasso | libera i tuoi oggetti e scambia valore

Domenica 19 aprile si terrà a Campobasso una nuova edizione di Campobazar, organizzata dal Comune. L’evento è aperto a tutti i cittadini e si concentra sul riuso, lo scambio e il baratto di oggetti usati. Durante la giornata, le persone potranno portare i propri beni per condividerli o scambiarli con altri partecipanti, promuovendo pratiche di consumo più sostenibili. L’iniziativa si svolgerà in una location dedicata nel centro cittadino.

Il Comune di Campobasso organizza per domenica 19 aprile un nuovo appuntamento con Campobazar, l’evento dedicato al riuso, allo scambio e al baratto rivolto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa trasformerà Piazza Vittorio Emanuele II in un centro di scambio dove gli oggetti dimenticati nelle case torneranno a circolare. L’obiettivo è sottrarre prodotti destinati a diventare scarti, restituendo valore a ciò che resta accantonato in garage, ripostigli o soffitte. desidera partecipare come espositore, la procedura è immediata: basta raccogliere i beni di cui non si ha più bisogno e allestire il proprio spazio per contrattare vendite o scambi con gli altri partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobazar a Campobasso: libera i tuoi oggetti e scambia valore Furto in appartamento ad Avellino, rubati oggetti di valore e denaroAvellino, 24 gennaio 2026 — Ieri ad Avellino è stato registrato un furto in un appartamento situato in via Salvatore Aurigemma. Entra nella casa disabitata, si finge proprietario, ruba e prova a vendere gli oggetti di valoreEntra nella casa disabitata, finge di esserne il proprietario e prova a vendere gli oggetti di valore.