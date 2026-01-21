Entra nella casa disabitata si finge proprietario ruba e prova a vendere gli oggetti di valore

Un individuo si introduce in una casa disabitata, assumendo temporaneamente il ruolo di proprietario. Successivamente, tenta di vendere alcuni oggetti di valore presenti all’interno, mettendo in atto una condotta fraudolenta. Questa azione solleva interrogativi sulla sicurezza degli immobili e sulle modalità di tutela dei beni, evidenziando l’importanza di adottare misure preventive contro intrusioni e furti.

Entra nella casa disabitata, finge di esserne il proprietario e prova a vendere gli oggetti di valore. Ma finisce nei guai. Lunedì 19, i carabinieri di Berra, a conclusione di mirata attività investigativa, hanno individuato e denunciato alla Procura estense tre uomini (44, 29 e 28 anni) che lo scorso novembre si erano introdotti illecitamente all’interno di un’abitazione. Quella casa, in quel momento temporaneamente disabitata, avrebbe potuto fruttare un bel bottino ad un 44enne che aveva approfittato dell’assenza del proprietario spesso all’estero. L’uomo aveva prima svolto un sopralluogo accurato scoprendo la presenza di diversi oggetti di valore tra cui due automobili con targa straniera e un quad, e quindi aveva deciso di portare con sé altri due soggetti per convincerli, fingendosi il proprietario delle stesse, a comprare le due auto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

