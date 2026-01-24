Furto in appartamento ad Avellino rubati oggetti di valore e denaro

Nella giornata di ieri, ad Avellino, si è verificato un furto in un appartamento di via Salvatore Aurigemma. Sono stati sottratti oggetti di valore e denaro. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che ha suscitato attenzione nella comunità locale. Restano in corso approfondimenti per chiarire le modalità e eventuali responsabilità dell’accaduto.

Avellino, 24 gennaio 2026 — Ieri ad Avellino è stato registrato un furto in un appartamento situato in via Salvatore Aurigemma. Secondo le prime informazioni, dall'abitazione sarebbero stati sottratti un orologio di valore e una somma di denaro, attualmente in fase di quantificazione.

