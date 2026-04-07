Campi Flegrei terremoti nella notte | per l' Ingv situazione ordinaria con nessun danno segnalato

Da napolitoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte nei Campi Flegrei si sono verificate tre scosse di terremoto in rapida successione. Secondo l’Ingv, il fenomeno rientra nella normale evoluzione del bradisismo e al momento non sono stati segnalati danni o situazioni di emergenza. La sequenza sismica è stata definita “in linea con l’evoluzione ordinaria del fenomeno”, senza indicazioni di criticità particolari.

Secondo quanto riferito dalla direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, non emergono elementi di criticità e il fenomeno rientra nei parametri attesi Sciame "in linea con l’evoluzione ordinaria del fenomeno bradisismico". È così che l'Ingv ha descritto le tre scosse di terremoto avvenute nel giro di pochi minuti nei Campi Flegrei. L’evento sismico è stato registrato tra le 4.32 e le 4.38 di oggi 7 aprile, con una magnitudo massima di 3.3. Il sollevamento del suolo prosegue con valori analoghi a quelli del mese precedente, mentre il degassamento mostra un lieve calo. Secondo quanto riferito dalla direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, non emergono elementi di criticità e il fenomeno rientra nei parametri attesi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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