Campi Flegrei terremoti nella notte | per l' Ingv situazione ordinaria con nessun danno segnalato

Nella notte nei Campi Flegrei si sono verificate tre scosse di terremoto in rapida successione. Secondo l’Ingv, il fenomeno rientra nella normale evoluzione del bradisismo e al momento non sono stati segnalati danni o situazioni di emergenza. La sequenza sismica è stata definita “in linea con l’evoluzione ordinaria del fenomeno”, senza indicazioni di criticità particolari.

Secondo quanto riferito dalla direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, non emergono elementi di criticità e il fenomeno rientra nei parametri attesi Sciame "in linea con l’evoluzione ordinaria del fenomeno bradisismico". È così che l'Ingv ha descritto le tre scosse di terremoto avvenute nel giro di pochi minuti nei Campi Flegrei. L’evento sismico è stato registrato tra le 4.32 e le 4.38 di oggi 7 aprile, con una magnitudo massima di 3.3. Il sollevamento del suolo prosegue con valori analoghi a quelli del mese precedente, mentre il degassamento mostra un lieve calo. Secondo quanto riferito dalla direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, non emergono elementi di criticità e il fenomeno rientra nei parametri attesi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Terremoti a Napoli, De Natale (Ingv): “Vesuvio e Campi Flegrei sistemi indipendenti”Due sciami sismici hanno "riacceso" i riflettori sull'area, ma il vulcanologo De Natale spiega a Fanpage. Terremoti in Italia, scosse in Friuli e Toscana: nessun danno segnalatoUna giornata segnata da diversi eventi sismici in Italia, fortunatamente senza conseguenze per persone o edifici. Campi Flegrei sotto osservazione: scosse, pressioni e anomalie termiche! | 15/12/2025 Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 nella notte: il sisma avvertito in diversi quartieri di Napoli; Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfo; Terremoto Campi Flegrei, doppia scossa nella notte: eventi nell’area di Monte Olibano; Campi Flegrei, tre scosse di terremoto nel giro di pochi minuti: la rilevazione dell'Ingv. Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfoNuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: diverse scosse di terremoto nell'area di Napoli, la più forte di magnitudo 3.3 ... virgilio.it Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuoleIl sisma è stato registrato intorno alle 4:32 dall’Ingv, con epicentro localizzato tra Pozzuoli e l’area flegrea ... dire.it Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano sono stati pubblicati gli aggiornamenti relativi al mese di marzo 2026 dei bollettini di sorveglianza vulcanica di Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia. Link: https://buff.ly/rjysfTN Nella pagina sullo stato dei vulcani campani (h - facebook.com facebook Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com