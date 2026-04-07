Campi Flegrei | nuovo sciame sismico scossa di 3.3 a 2km di profondità

Martedì 7 aprile 2026, alle 4:32 del mattino, un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato nell’area dei Campi Flegrei, con la scossa che si è verificata a circa due chilometri di profondità. L’evento sismico ha interessato le zone di Pozzuoli, Marano e il capoluogo campano, segnando un nuovo episodio in un periodo di attività sismica nella regione. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti finora.

Martedì 7 aprile 2026, alle ore 04:32, un sisma di magnitudo Md 3.3 ha colpito l’area dei Campi Flegrei, interessando Pozzuoli, Marano e il capoluogo campano. L’evento sismico è stato avvertito con particolare intensità dagli abitanti della zona costiera e delle aree periferiche di Napoli. La percezione netta della scossa, accompagnata da boati udibili in superficie, è riconducibile alla profondità dell’ipocentro, fissata a soli 2 chilometri. L’epicentro è stato individuato a una distanza di 5 chilometri in direzione SudEst rispetto al centro di Pozzuoli. Il raggio d’azione del fenomeno ha raggiunto anche i centri abitati di Marano e la città di Napoli, trovandosi a meno di 10 chilometri da questi nuclei urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campi Flegrei: nuovo sciame sismico, scossa di 3.3 a 2km di profondità Leggi anche: Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione Terremoto a Napoli, sciame sismico questa mattina ai Campi Flegrei: 2.5 la scossa più intensaUno sciame sismico è iniziato questa mattina, mercoledì 14 gennaio, nei Campi Flegrei: già diverse le scosse che si sono susseguite poco dopo le 9. Campi Flegrei: Vulcano in Agitazione! Sciame Sismico e Temperature in Aumento | 19/11/2025 Temi più discussi: Scossa di terremoto a Napoli alle 4.34, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6; Terremoto Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 2.1 e 1.7: epicentro a via Napoli; Terremoto Campi Flegrei | Il bollettino: solo 13 scosse, picco di magnitudo massima 1.0 gradi; Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.1 ai Campi Flegrei. Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6Una forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a Napoli nella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione alle 4.32. La prima ... ilmattino.it Terremoto Campi Flegrei oggi, magnitudo 2.2/ In corso un nuovo sciame sismico: ultime notizie INGVOggi si è verificata una nuova serie di scosse di terremoto Campi Flegrei: secondo l'Osservatorio Vesuviano dell'INGV il picco è stato di 2.2 di magnitudo Dopo una settimana che sembrava essere stata ... ilsussidiario.net Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6 - facebook.com facebook