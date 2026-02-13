Camminata urbana Firenze tra le righe

Sabato mattina, in piazza della Repubblica a Firenze, si è svolta la camminata urbana “Firenze tra le righe” organizzata da un gruppo di appassionati di letteratura locale. Centinaia di partecipanti hanno seguito una guida che ha raccontato aneddoti e curiosità sugli scrittori fiorentini, portando i partecipanti a scoprire angoli nascosti della città spesso dimenticati, come la bottega di un libraio di fine Ottocento e una piccola piazza che ispirò un famoso romanzo. La passeggiata si è concentrata sul rapporto tra i luoghi e le storie personali degli autori, offrendo un

Una camminata alla scoperta di Firenze attraverso gli occhi di scrittori e scrittrici. Vagando, come un drappello di flâneurs di qua e di là d'Arno, scopriamo angoli nascosti e storie personali nelle pagine di libri amati. Una città comunque ricca di luoghi letterari di respiro internazionale e di case editrici coraggiose nel pubblicare novità assolute.Caratteristiche tecniche Camminata senza difficoltà particolari, su strade urbane che non richiedono esperienza specifica se non un minimo di impegno e attenzione.Lunghezza: 4 kmDislivello totale in salita: –Difficoltà: facileDurata con le soste: 2h 30mCosto della camminata: 10 €