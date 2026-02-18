Camminata urbana Le porte del cielo

Da firenzetoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Camminata attraverso i colli che guardano al cielo, godendo di viste panoramiche sulla città e scorci inediti sulla campagna: Arcetri che ospita l’osservatorio astrofisico, luogo di studio di scienziati di fama mondiale e il “sacro monte” dell’abbazia di San Miniato, luogo di spiritualità fin dal.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Camminata urbana "Firenze tra le righe"Sabato mattina, in piazza della Repubblica a Firenze, si è svolta la camminata urbana “Firenze tra le righe” organizzata da un gruppo di appassionati di letteratura locale.

Museo di Arte Urbana apre le porte all’Interporto: l’arte di strada diventa protagonista dell’Art Week Bologna 2026L’Interporto di Bologna si trasforma in una grande galleria a cielo aperto.

MONACO, Monaco No Tourists, Just the Real City | 4K Walking Tour

Video MONACO, Monaco ?? No Tourists, Just the Real City | 4K Walking Tour
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.