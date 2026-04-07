Un video mostra un vasto complesso al confine tra Cambogia e Thailandia, descritto come una vera e propria “fabbrica delle truffe telefoniche”. Secondo le fonti, il sito può impiegare fino a 10.000 persone impegnate in attività fraudolente rivolte a vittime di diversi paesi. L’organizzazione di queste operazioni sembra essere strutturata all’interno di un grande centro situato nella regione di confine.

Un’enorme “ fabbrica delle truffe ” al confine tra Thailandia e Cambogia, capace di impiegare fino a 10mila persone per raggirare vittime in tutto il mondo. È quanto emerge dalla visita guidata dell’esercito thailandese nel complesso O’Smach Resort, sequestrato a dicembre. L’area, grande circa 80 ettari, ospitava 157 edifici tra uffici operativi, dormitori e residenze di lusso. In 29 strutture si concentravano le attività fraudolente: sui tavoli ancora appunti in cinese, copioni e SIM americane utilizzate per le truffe. Secondo le Nazioni Unite, nel Sud-Est asiatico circa 300mila persone sono coinvolte in questo sistema criminale. Solo nel 2025, gli americani avrebbero perso quasi 21 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cambogia, dentro la "fabbrica delle truffe telefoniche": il video dal maxi complesso al confine con la Thailandia

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