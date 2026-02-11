Cambogia autorità chiudono 200 centri di truffe telefoniche

Le autorità cambogiane hanno smantellato quasi duecento centri operativi dedicati a truffe telefoniche su larga scala, arrestando 173 figure chiave della criminalità organizzata ed espellendo oltre 11.000 individui coinvolti in queste attività illegali. L'operazione, condotta nelle ultime settimane, mira a contrastare un fenomeno in crescita che sfrutta lavoratori, spesso provenienti da altri paesi, per perpetrare frodi a danno di vittime internazionali. L'ondata di arresti e espulsioni rappresenta un'azione senza precedenti da parte delle autorità cambogiane, impegnate a ripulire il paese da una rete di criminalità che aveva preso piede negli ultimi anni.

