Un fotografo dell’AP è entrato in una struttura al confine tra Thailandia e Cambogia, dove alcuni lavoratori sono costretti a fare truffe online. Ha visto con i suoi occhi come funzionano le “scam city”: ambienti chiusi, senza luce naturale, dove le persone sono costrette a passare ore davanti a schermi per ingannare le vittime. La scena è dura e mostra una realtà nascosta, lontana dai racconti ufficiali.

Un fotografo di Associated Press è entrato in una delle strutture dove lavoratori in condizioni di semi-schiavitù sono costretti a fare truffe online Il fotografo Sakchai Lalit di Associated Press ha potuto visitare l’interno di una “scam city” sul confine tra Thailandia e Cambogia, ossia una “città della truffa” in cui migliaia di persone immigrate vivono in condizioni di semi-schiavitù e sono sfruttate per compiere frodi online. Le città della truffa sono solitamente inaccessibili ed è molto raro che i giornalisti stranieri possano entrarvi. Lalit è entrato in una struttura abbandonata a O’Smach durante una visita per i media organizzata dall’esercito thailandese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Com’è fatta una “scam city” al confine tra Thailandia e Cambogia

