Caltanissetta | nuovi volontari AVO pronti a combattere l’indifferenza

A Caltanissetta, l’Associazione Volontari Ospedalieri ha programmato per sabato 11 aprile alle 10:00 l’incontro conclusivo del percorso formativo. L’appuntamento si terrà presso una sede locale e vedrà la partecipazione di nuovi volontari pronti a entrare in servizio. La sessione finale si concentra sulla preparazione e sulla presentazione delle attività svolte durante il corso.

L’Associazione Volontari Ospedalieri di Caltanissetta organizza per sabato 11 aprile 2026, alle ore 10:00, l’incontro finale del proprio programma formativo. L’evento si terrà all’interno della Sala degli Oratori di Palazzo Moncada. L’appuntamento, intitolato Un Viaggio di Cuore e di Impegno: Dal Primo Giorno ad Oggi, segna il termine di un percorso fatto di testimonianze e lezioni. L’obiettivo principale è stata la preparazione dei nuovi operatori per affrontare il compito delicato dell’assistenza in ambito ospedaliero. Durante la mattinata di sabato, i partecipanti potranno rivedere i momenti salienti del corso e condividere le esperienze emotive vissute. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta: nuovi volontari AVO pronti a combattere l’indifferenza Leggi anche: Al via il corso di formazione per nuovi volontari Avo L'associazione Avo Forlì-Forlimpopoli cerca nuovi volontari: al via un corso di formazione onlineIl corso rappresenta il primo passo per chi sente il desiderio di mettersi a disposizione degli altri, offrendo tempo, ascolto e presenza a chi ne ha...