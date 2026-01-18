Al via il corso di formazione per nuovi volontari Avo

È aperto il corso di formazione per nuovi volontari Avo. Attraverso gesti semplici, come un sorriso o una presenza ascoltata, si contribuisce a migliorare le giornate di chi ha bisogno. La formazione mira a preparare volontari sensibili e disponibili, pronti ad offrire supporto con rispetto e discrezione, accompagnando le persone nel loro percorso con empatia e attenzione.

Ci sono gesti semplici che cambiano le giornate. Uno sguardo che incontra, una parola detta con calma, una presenza che non giudica e non ha fretta. È da qui che nasce il volontariato Avo. Martedì 3 febbraio prenderà il via il nuovo corso di formazione per volontari Avo, promosso da Avo Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La Lega del Filo d'Oro cerca nuovi volontari a Pisa: al via il corso di formazione

La Lega del Filo d'Oro di Pisa avvia un corso di formazione per volontari, a partire dal 4 febbraio. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere meglio le attività della Fondazione e di contribuire al supporto delle persone con sordocecità e pluriminorazioni. Il percorso è rivolto a chi desidera impegnarsi concretamente e supportare le attività di assistenza e sensibilizzazione sul territorio.

COSENZA CALCIO É FORMAZIONE Avviato il corso di formazione per steward da noi organizzato ed ospitato presso la sala stampa del “San Vito - Marulla”. Le nostre attività e la nostra programmazione proseguono anche nel mondo della formazione! #c - facebook.com facebook