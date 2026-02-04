L' associazione Avo Forlì-Forlimpopoli cerca nuovi volontari | al via un corso di formazione online

L’associazione Avo di Forlì-Forlimpopoli apre le iscrizioni a un nuovo corso di formazione online. Cercano persone interessate a dedicare parte del loro tempo per aiutare in ospedale. Chi si vuole mettere in gioco può iscriversi e iniziare un percorso di volontariato fatto di relazioni e solidarietà.

Il corso rappresenta il primo passo per chi sente il desiderio di mettersi a disposizione degli altri, offrendo tempo, ascolto e presenza a chi ne ha più bisogno L'Associazione volontari ospedalieri Avo di Forlì-Forlimpopoli cerca nuovi volontari che desiderino condividere un’esperienza concreta di solidarietà e relazione umana. Da oltre trent’anni l’associazione è un punto di riferimento per la solidarietà sociale sul territorio. Attiva a Forlì all’ospedale Pierantoni-Morgagni, l’associazione opera quotidianamente nei servizi di accoglienza e nei reparti, offrendo ascolto, presenza e vicinanza alle persone che attraversano momenti di fragilità.🔗 Leggi su Forlitoday.it

